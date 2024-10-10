Fenerbahçe Derbide Efes'i Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe Derbide Efes'i Geçti

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Jasikevicius savunmayı övdü.

10.10.2024 23:46
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk olduğu Anadolu Efes'i 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Takımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Maça çok iyi bir mantaliteyle başladık. Savaşçı bir ruh ortaya koyduk. Çok güzel savunma yaptık. Yeni bir takımız. Kazanarak ve kaybederek öğrenmek gerek. Aslında çok güzel bir galibiyet değildi. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. Bu galibiyette 3 sayılık atışlar bize çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Jasikevicius, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Scottie Wilbekin'in yerine transfer yapıp yapmayacaklarına ilişkin bir soruyu esprili bir şekilde yanıtlayarak, "LeBron James ile ilgileniyoruz. Los Angeles Lakers'la kontratı olduğundan dolayı gelemeyeceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tomislav Mijatovic: "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız"

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, bu yenilgiden dersler çıkarmaları ve aynı hataları tekrar yapmamaları gerektiğini belirtti.

Karşılaşmada iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı. Çok iyi bir karakter ortaya koyduk. En iyi günümüzde değildik. Şut performansımız iyi değildi. Son 2 dakikaya kadar maç iki tarafa da gidebilirdi. Galibiyet şansımız vardı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Aynı hataları tekrarlamamalıyız. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Derbide Efes'i Geçti - Son Dakika

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