Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ile Luiz Gustavo , özel program dahilinde çalıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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