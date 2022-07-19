Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak

19.07.2022 10:14
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak Fenerbahçe, sahadan galip ayrılarak eve avantajlı bir şekilde dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı ise Ülker Stadyumu'nda 27 Temmuz saat 19.00'da oynanacak.HAZIRLIK MAÇLARINI İYİ DEĞERLENDİRDİFenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını iyi değerlendirdi. Samandıra, Avusturya ve Sakarya'da toplamda 6 maç yapan sarı-lacivertliler 5'inden galip ayrılırken, 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. UEFA KADROSUNDA 9 İSİM YER ALMIYORFenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede 9 isim yer almıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, yeni transfer Tiago Çukur ile sakatlığı bulunam Nazım Sangare'nin dışında kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Dinamo Kiev mücadelesine şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay - Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can, Zajc, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia.


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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor SPOR Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak - Son Dakika

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