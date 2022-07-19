Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya 'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşılaşacak - Son Dakika

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