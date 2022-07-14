Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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