Sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde hazırlıklarını tamamlayan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Polonya'ya hareket eden Fenerbahçe kafilesi, TSİ 15.30 civarında Lodz Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli ekibi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da - Son Dakika

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