Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da

19.07.2022 16:46
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu ilk mücadelesinde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.

Sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamlayan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Polonya'ya hareket eden Fenerbahçe kafilesi, TSİ 15.30 civarında Lodz Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli ekibi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin havalimanındaki pasaport işlemleri uzun sürdü. TSİ 15.30 civarında havalimanına inen sarı-lacivertliler, parmak izi ve pasaport işlemleri sebebiyle yaklaşık 1 saat gecikmeli alandan ayrılabildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da - Son Dakika

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