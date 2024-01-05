Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi Türkiye turuna başladı

Fenerbahçe Doğuş Yelken Ekibi, rekor kırmak için başladığı Türkiye turu için Artvin'den hareket etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kez takım olarak Türkiye turu rekoru kırmayı hedefleyen sarı-lacivertli ekibin, Artvin- Hopa Limanı'ndan start aldığı belirtildi.

Evren Koncagül, Barış Koncagül, Ateş Çınar ve Doğukan Kandemir'den oluşan ekibin, sırasıyla Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Akdeniz'i geçerek bin 500 deniz mili mesafedeki turu İskenderun'da sonlandıracağı kaydedildi.