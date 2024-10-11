Fenerbahçe, Efes'i Yenerek İkinci Haftayı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Efes'i Yenerek İkinci Haftayı Kazandı

Fenerbahçe, Efes\'i Yenerek İkinci Haftayı Kazandı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 83-78 ile mağlup etti. Antrenörler maç sonrası yorum yaptı.

11.10.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TURKISH Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

TOMISLAV MIJATOVIC: BU MAÇTAN DERS ÇIKARACAĞIZ

Bu maçtan ders çıkaracaklarını ifade eden Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, "Seyircilere çok iyi bir maç izlettik. Takımız çok iyi bir karakter gösterdi. Sonlara doğru yaklaştık, fakat galip gelemedik. Hatalarımızı tekrarlamamak adına bu maçtan ders çıkaracağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şut performanslarının kötü olduğunu dile getiren Mijatovic, "Savunmadan çıkarken istediğimiz ivmeyi sahaya yansıtamadık. Ne yazık ki şut performansımız kötüydü. Buradan sonuçlar çıkarak benzer hatalar yapmamalıyız" ifadelerinde bulundu.

SARUNAS JASIKEVICIUS: ÇOK SAVAŞÇI BİR RUHUMUZ VARDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise şu ifadelerde bulundu:

"Takım ve taraftarları tebrik ediyorum. Çok savaşçı bir ruhumuz vardı. Bu kadar iyi oynadığımız bir maçta Efes bizi nasıl yakalayıp geçti buna bir bakmamız gerekecek. Sezonun bu noktasında varoluş savaşı yaşanıyor. Bu şekilde sezon sonu getirilemez. Pota altında daha iyi olmamız gerekiyor. 3 sayılar bize bu noktada çok yardımcı oldu."

Kaynak: DHA

Sarunas Jasikevicius, Basın Toplantısı, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, 3-sayfa, Spor, Efes, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Efes'i Yenerek İkinci Haftayı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
10:22 İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:26 FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 00:34:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Efes'i Yenerek İkinci Haftayı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.