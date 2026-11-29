Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Shakhtar Donetsk maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Belözoğlu, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk maçına ilk 11'de başlattığı Kojo Oppong'u gribal enfeksiyon sebebiyle Erzurumspor FK karşısında görevlendiremedi.

46 yaşındaki çalıştırıcı, Oppong'un yerine cezasını tamamlayan Archie Brown'u görevlendirirken, Brown'dan boşalan sol bek pozisyonunda Levent Mercan'ı oynattı.

Erzurumspor FK karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan Belözoğlu, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile İsmail Yüksek ikilisi görev alırken, hücum hattında Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Vedat Muric'e güvendi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

Oppong kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Erzurumspor FK maç kadrosunda çıkarıldı.

Geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşi düşmeyen 22 yaşındaki oyuncu, sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda kadroya alınmadı.

Archie Brown döndü

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, Erzurumspor maçıyla formasına kavuştu.

Derbide rakibiyle yaşadığı olay sonrasında 3 maç men cezası alan genç oyuncu, sırasıyla Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.

Cezasını tamamlayan Archie Brown'u, teknik direktör Emre Belözoğlu stoper pozisyonunda görevlendirdi.

3 eksik

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake'nin yanı sıra gribal enfeksiyon yaşayan Kojo Oppong da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe tribünlerinden "Gazze" mesajı

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze mesajı verdi.

Sarı-lacivertli tribünlerde, Filistin bayrağı üzerine yazılı "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır." anlamını taşıyan İngilizce "The Pain Of Gaza Is The Shame Of The World" pankartı açıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu sırada "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu

Fenerbahçe-Eruzumspor FK karşılaşması öncesinde, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'ndan önce Eskişehir'de hayatını kaybeden askerler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, erişilebilirlik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan özel çalışmalara imza attı.

Bu kapsamda Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, formalarının arkasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle gösterildiği özel tasarımlarla sahaya çıktı. Tasarımlar, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği'nin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı.

Karşılaşmada giyilecek özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.