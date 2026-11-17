Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 iç saha maçının hepsini kazandı. Tony Parker'ın çalıştırdığı LDLC ASVEL ise 8. yenilgisini yaşadı.

İLK ÇEYREKTE 20 SAYI FARK

Fenerbahçe, yüksek şut yüzdesi yakaladığı ve dış atışlardan 6 isabet bulduğu ilk periyodu 32-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte kenardan gelen oyunculardan önemli skor katkısı alan sarı-lacivertliler, 16. dakikada farkı 25'e çıkardı: 49-24. 9-0'lık seriyle toparlanan Fransız ekibi kalan bölümde 15 sayı bulurken Fenerbahçe'ye 5 sayıda izin verdi. Fenerbahçe soyunma odasına 54-39 önde gitti.

LARKIN 25 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Üçüncü periyoda 12-0'lık seriyle başlayan ve yıldız oyuncusu Larkin ile 5'i dış atışlardan olmak üzere 20 sayı bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 34'e çıkardı: 79-45. Sarı-lacivertliler bu çeyreği 89-61 üstün bitirdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, baştan sona üstün oynadığı ve 12 oyuncusunun da skor ürettiği karşılaşmayı 115-81 kazandı. Shane Larkin 25 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

MAÇIN KÜNYESİ

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Cortes, Alberto Baena, Saulius Racys

Fenerbahçe: Trent Forrest 7, Shane Larkin 25, Johnny Juzang 15, Shavon Shields 8, Sertaç Şanlı 6, Will Clyburn 7, Dwight Powell 8, Ignas Sargiunas 8, Talen Horton Tucker 11, Wade Baldwin 7, Marcus Bingham 8, Melih Mahmutoğlu 5

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

LDLC ASVEL: Both Gach 8, Mathis Dossou-Yovo 19, Nate Sestina 5, Hugo Besson, Tremont Waters 3, Bodian Massa 11, Edwin Jackson 14, TyTy Washington 9, Marc-Owen Fodzo Dada 12, David Lighty, Yohan Bassoumba

Başantrenör: Tony Parker

1. Periyot: 32-12, Devre: 54-39, 3. Periyot: 89-61