Fenerbahçe Eylül\'de Olağanüstü Genel Kurul Yapacak

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç , "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında Mali Genel Kurulumuz ile beraber yapacağımız Olağanüstü Genel Kurulumuza dair net tarih, yeni sezon fikstür çekimi yapıldıktan sonra, spor yasasının ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenip açıklanacaktır" dedi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün televizyonunda açıklamalarda bulundu. Eylül ayında yapılmak üzere olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını belirten Ali Koç, gerekli imzaların toplandığı takdirde kanun emrettiği şekilde olağanüstü genel kurula gideceklerini söyledi. Tribünden gelen birisi olarak camianın tepkisini iyi anladığını ve kabul ettiğini söyleyen Koç, "Bugün, açık ve samimi bir şekilde yaşadığımız süreci değerlendirmek ve gelecek adımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil, dünya çapında bir futbol aklını da Kulübümüze kazandırarak sezona başladık. Buna rağmen ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluk şansımızın mucizelere kalması doğal olarak camiamızın haklı tepki ve eleştirilerine yol açmıştır. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Bunun sorumluluğu da tabii ki bizlere aittir. Ancak bununla birlikte unutulmamalı ki; futbolda 2010-2011'deki şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda tek bir şampiyonluğumuzun olması da sorunun sadece isimlerle ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir. Yönetim Kurulu olarak yaşanan süreç ile ilgili yaptığımız değerlendirmeleri paylaşmak üzere bildiğiniz gibi 7 Mayıs Çarşamba günü TRT SPOR kanalına çıktım. Bir kez daha hatırlatmak için bu programda, camiamızın haklı tepki ve eleştirilerini tribünlerden gelen biri olarak gayet iyi anladığımızı ve kabul ettiğimizi, benzer duygu ve düşünceleri çok daha yoğun bir şekilde yönetim kurulu olarak yaşadığımızı, başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüzün tarihine ve kültürüne yakışmadığını ama buna rağmen demokratik bir hak olduğunu ve saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde kanunun emrettiği şekilde olağanüstü genel kurula gideceğimizi ve bununla beraber, camiamızın menfaatleri doğrultusunda bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek görevimizin başında olduğumuzu ifade etmiştim. O günden bu yana camiamızın ileri gelenleri ve birçok kongre üyemizle yaptığımız istişareleri Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile birlikte detaylıca değerlendirdik. Bu doğrultuda Fenerbahçe'mizin geleceği adına önem arz eden konulara ilişkin görüşlerimizi camiamızın lideri olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, TRT Spor'da katıldığım programda da belirttiğim gibi yaz aylarında yapılacak muhtemel bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda aynı noktada olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

'CAMİAMIZIN 118 YILLIK ONURLU TARİHİNDE İMZA TOPLAYARAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GÖTÜRÜLMEYE ÇALIŞILMASI BUGÜNE DEK HİÇ YAŞANMAMIŞTIR'

Yeterli imza sayısına ulaşılması halinde genel kurulun en az 7, 8 hafta sonra yapılabileceğine dikkat çeken Ali Koç, "İmza süreciyle ilgili de daha önce ifade ettiğimiz görüşlerimiz benzer şekilde devam etmektedir. Şunu önemle ifade etmek isterim ki; Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak Olağanüstü Genel Kurula götürülmeye çalışılması bugüne dek hiç yaşanmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem; ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat yaratacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tabii ki bu durum ile ilgili kararı verecek olan yönetimler değil kongre üyelerimizdir. Tarihi boyunca camiamız, her zaman ortak akılla, sağduyuyla ve gelenekleriyle hareket etmiştir. İmza verenlerin içerisinde Fenerbahçe'ye gerçekten kayıtsız şartsız tutkuyla bağlı ve kulübümüz için en doğru yolun bu olduğunu düşünen üyelerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan, değerlerimizi hiçe sayarak bu süreci hem manipüle hem de provoke ederek, Fenerbahçe'den önce kendi menfaatlerinin peşinde olan bu durumdan pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu da camiamızın özellikle bilmesini isterim. Hukukçularımızın aktardığı bilgiye göre, yeterli imza sayısı toplandığı takdirde Olağanüstü Genel Kurula gidiş süremiz en erken 7-8 hafta olarak öngörülmektedir. Hepimizin ortak bir noktada buluşması gerekiyor; bugün vereceğimiz karar, sadece bir tarihten ibaret değildir. Kulübümüzün gelecek sezon için kaderini şekillendirecek stratejik bir karardır. Bu süreç, yeni sezonun tam da başlangıcına denk gelmektedir. Sezon içerisinde başarıyı belirleyen tüm dinamiklerin tohumları bu süreçte ekilmektedir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında Mali Genel Kurulumuz ile beraber yapacağımız Olağanüstü Genel Kurulumuza dair net tarih, yeni sezon fikstür çekimi yapıldıktan sonra, spor yasasının ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenip açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

'BEN BU CAMİAYA SIRTIMI DEĞİL, YÜREĞİMİ DAYADIM'

Tüm zorluklara rağmen yürümeye devam edeceğini belirten Ali Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kulübümüzün menfaatlerini gözeterek eylül ayını belirlememize sebep olan önemli noktaları sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum; Önümüzdeki 3 aylık süreç, gelecek sezon kadromuzu şekillendireceğimiz transfer döneminin ve sezon hazırlıklarının başlayacağı en kritik dönemdir. Finansal bağımsızlık adına atmamız gereken, uzun süredir planladığımız ve son noktasına geldiğimiz adımları sekteye uğratma riski söz konusudur. Zira Kulübümüzün finansal bağımsızlığı için masada hayata geçirilecek kritik kararlar mevcuttur. Bildiğiniz gibi görev süremiz boyunca Euro bazında gelirlerimizi 2 katına çıkardık. Bu başarının önemli ayaklarından birisi de tabii ki sponsorluk anlaşmalarımız oldu. Hali hazırda büyük markalarla müzakere süreçlerimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra, projelendirdiğimiz gayrimenkullerimizden ekonomik değer yaratma noktasına ulaşmak üzereyiz. Özetle, Olağanüstü Genel Kurulu Mali Genel Kurulumuz ile beraber eylül ayında yapma kararımız, bir inat değil, bir inanç ve sorumluluktan ibarettir. Sorumluluk diyorum; çünkü yıllardır omuzladığımız ekonomik zorluklar ve bu süreçte yaptığımız maddi-manevi fedakarlıklar, bizi bugün kritik bir eşiğe getirdi. Artık hedefe ulaşmaya bu kadar yaklaşmışken, tüm bu emekleri riske atmak ne akılcıdır ne de sorumluluk duygusuyla bağdaşır. İnanç diyorum; çünkü kulübümüzün imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesinin, gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacağı kanaatindeyim. Değerli Fenerbahçeliler; her zaman camiamızdan gelen samimi ve yapıcı eleştirileri dikkate aldık. Az önce de ifade ettiğim üzere; son dönemdeki gündeme gelen talepleri de saygı ile karşıladığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Camiamızın menfaatlerini düşünerek aldığımız bu karara saygı ve anlayış göstereceğinize eminim. Bu kararımızın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün, sizlerin vicdanına; geçmişiyle gurur duyan, bugünüyle yüzleşen ve yarınına sahip çıkan bir Fenerbahçelilik duygusuyla seslendim. Ben bu camiaya sırtımı değil, yüreğimi dayadım. ve de inşallah Allah'ın izniyle bu yolda, tüm zorluklara, iftiralara, itibar suikastlarına ve haksızlıklara rağmen yürümeye devam edeceğim."