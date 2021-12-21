Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler antrenman sonrasında kampa girerken, kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Enner Valencia, Serdar Dursun, Diego Rossi.