Fenerbahçe, FC Lugano ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, FC Lugano ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre'nin FC Lugano ekibiyle karşı karşıya geldi. İlk yarıda her iki takım da birer gol atarak maçı 1-1 berabere tamamladı.

23.07.2024 22:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre'nin FC Lugano ekibiyle karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Cimignani'nin sol ayağıyla yaptığı ortada kaleci Livakovic, doğrudan kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

4. dakikada Grgic'in sağ taraftan ortasında El Wafi'nin ceza sahası içinde ön direkten yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Çağlar'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tadic, topuk pasıyla topu Fred'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Saipi, uzak köşeye giden topu oyun alanına çeldi.

36. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada Tadic, ceza sahası içerisinde Cimignani'nin müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Tiago Martins, penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko'nun vuruşunda kalesi Saipi'nin ayağına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Ribeiro

Lugano FC: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda

Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Hajdari, Macek, Mai, Mahou, Marques, Correia, Ryter, Belhaj Mahmoud, Przybylko

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: El Wafi (dk. 4) (Lugano FC) Edin Dzeko (dk. 45+1 Pen.) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: El Wafi (Lugano FC) Çağlar Süyüncü, Dusan Tadic (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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