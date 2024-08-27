Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başladı

Spor

Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. - İSTANBUL