Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da Feyenoord ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Oscar Johnson olacak.
İki ekip arasındaki maçta Carlos del Cerro Grande, Video Yardımcı Hakem (VAR), Juan Martinez Munuera AVAR'da görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Feyenoord Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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