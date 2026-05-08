Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinin 4. maçında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'u normal süresi 80-80 biten karşılaşmada 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste 3. kez Final Four biletini aldı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Juan Carlos Garcia (İspanya), Carlos Cortes (İspanya)
Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 23, Azoulas Tubelis 16, Nigel Williams-Goss 3, Moses Wright 9, Arnas Butkevicius 5, Dustin Sleva 11, Edgaras Ulanovas 15, Maodo Lo 5, Deividas Sirvydis 3, Laurynas Birutis
Başantrenör: Tomas Masiulis
Fenerbahçe: Nicolo Melli 10, Khem Birch 21, Tarık Biberovic 11, Devon Hall 5, Talen Horton Tucker 21, Wade Baldwin 14, Mikael Olli Axel Jantunen, Nando de Colo 3, Bonzie Colson 1, Chris Silva 8, Brandon Boston Jr.
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 20-25
Devre: 42-47
3. Periyot: 62-61
Normal süre: 80-80 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Final Four'da! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?