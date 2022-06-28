Sarı-Lacivertlilerde 29 sayı bulan Yamaç Yüksel takımına galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe'de Ferit Gümüş ise 21 sayı ile takımına katkı yaptı.

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek final serisinin ilk maçı Yalova 90. Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gazişehir Gaziantep, ilk periyodu 25-16 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de rakibine göre daha üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar soyunma odasına 42-32'lik skor avantajıyla girdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe final serisinde 1-0 öne geçti - Son Dakika

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