Ozan Tufan'ın arabada kayda aldığı görüntüler büyük sükse yaptı: Tarihin en ilginç videosu

Fenerbahçe'de aktif olarak top koşturan Mert Hakan Yandaş ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Mesut Özil, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'ün arabada şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem oldu.

SİNAN GÜMÜŞ VE MERT HAKAN KENDİNDEN GEÇTİ

Ozan Tufan'ın kayda aldığı görüntüde Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş'ın Bülent Serttaş'ın "Haber Gelmiyor Yardan" şarkısını bağırarak söylediği görülürken, Mesut Özil de kameraya selam verdi. O anlar için sosyal medyada "Tarihin en ilginç videosu" gibi esprili yorumlar yapıldı.