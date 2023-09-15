Ozan Tufan'ın arabada kayda aldığı görüntüler büyük sükse yaptı: Tarihin en ilginç videosu - Son Dakika

Ozan Tufan'ın arabada kayda aldığı görüntüler büyük sükse yaptı: Tarihin en ilginç videosu

Son Güncelleme: 15.09.2023 11:07

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş ile eski futbolcular Mesut Özil, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'ün bir araçta Bülent Serttaş'ın şarkısını söyledikleri anlar büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'de aktif olarak top koşturan Mert Hakan Yandaş ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Mesut Özil, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'ün arabada şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem oldu.

SİNAN GÜMÜŞ VE MERT HAKAN KENDİNDEN GEÇTİ

Ozan Tufan'ın kayda aldığı görüntüde Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş'ın Bülent Serttaş'ın "Haber Gelmiyor Yardan" şarkısını bağırarak söylediği görülürken, Mesut Özil de kameraya selam verdi. O anlar için sosyal medyada "Tarihin en ilginç videosu" gibi esprili yorumlar yapıldı.

Bülent Serttaş, Fenerbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Tufan'ın arabada kayda aldığı görüntüler büyük sükse yaptı: Tarihin en ilginç videosu - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Fenerbahçe Futbolcularının Arabada Şarkı Söylediği Anlar Gündem Oldu
10:40 Survivor 2024 All Star'ın 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu
10:31 Adana Demirspor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı transfer etmek için anlaşmaya vardı
10:26 İlyas Salman, Yılmaz Güney çıkışından dolayı davalık olan Farah Zeynep Abdullah'a destek oldu
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
10:03 Son Dakika: Ağustos ayında konut satışları %1,1 azalarak 122 bin 91 oldu
10:03 Kulisleri sallayan iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 başdanışmanı ile yollarını ayırdı
09:54 BBP lideri Destici, Milyoner'in Şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'le görüştü
09:43 Getafe, Beşiktaş'ın Enes Ünal'ı kiralama talebini kabul etmedi
09:36 Sevgilisini rol arkadaşıyla aldattığı konuşulan Özge Yağız'dan yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 11:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ozan Tufan'ın arabada kayda aldığı görüntüler büyük sükse yaptı: Tarihin en ilginç videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement