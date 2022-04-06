Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak! - Son Dakika

Zelenski, Türkiye'nin yüz akı için sarf ettiği cümlelerle göğsümüzü kabarttı

41 gündür devam eden savaşta bir ilk! 267 deniz piyadesi aynı anda düşmana teslim oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 10 Nisan'da oynanacak mücadelede tüm gözler sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in üzerinde olacak.

GOL ATARSA DERBİ TARİHİNE GEÇECEK

Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu olan Arda Güler, Galatasaray maçında bir ilke daha imza atabilir. 17 yaşındaki genç yıldız, 10 Nisan'da oynanacak karşılaşmada fileleri havalandırması halinde Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçecek.