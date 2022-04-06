Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak! - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak!

06.04.2022 00:56

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında sarı-lacivertli taraftarların tüm gözü Arda Güler'in üzerinde olacak. 17 yaşındaki futbolcu gol atarsa derbi tarihine geçecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 10 Nisan'da oynanacak mücadelede tüm gözler sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in üzerinde olacak.

GOL ATARSA DERBİ TARİHİNE GEÇECEK

Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç futbolcu olan Arda Güler, Galatasaray maçında bir ilke daha imza atabilir. 17 yaşındaki genç yıldız, 10 Nisan'da oynanacak karşılaşmada fileleri havalandırması halinde Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak! - Son Dakika
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