Fenerbahçe - Gaziantep FK: Süper Lig Karşılaşması

16.03.2026 11:25
Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine karşı üstün durumda.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 13 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 11 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 34 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.

Kadıköy'de puan kaybı yok

Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.

İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 6 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Fenerbahçe son 11 resmi maçı kazandı

İki takım arasında ligde oynanan son 8 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 8'i lig 11 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon rakibiyle deplasmanda biri lig, diğeri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 kez karşılaştı. İki maç da Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:36:36. #7.12#
