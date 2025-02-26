Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye Hazır

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, yarın saat 16.00'da başlayacak.