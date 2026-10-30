Fenerbahçe, Göztepe karşısında Dirk Kuyt yönetiminde 3 puan arayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe karşısında Dirk Kuyt yönetiminde 3 puan arayacak

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Fenerbahçe, Göztepe karşısında Dirk Kuyt yönetiminde 3 puan arayacak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 19.00'da Chobani Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. İsmail Kartal'ın istifasının ardından takımın başında Dirk Kuyt olacak; sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi sonrası 3 puanla moral bulmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 puanla ayrılarak derbi sonrası moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal üstlenecek.

FENERBAHÇE, GÖZTEPE KARŞISINDA MORAL ARAYACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynadığı derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 22 puanla lider olurken Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı ve zirveyle puan farkı 6'ya çıktı. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında galip gelerek derbi sonrası moral bulmayı hedefliyor.

TAKIMIN BAŞINDA DIRK KUYT OLACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray derbisi sonrasında istifa kararı almış ve bu talebi yönetim tarafından kabul edilmişti. Sarı-lacivertlilerde henüz yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadı. Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki teknik sorumlusu, İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapan Dirk Kuyt olacak.

FENERBAHÇE, GÖZTEPE'YE SON 11 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Sarı-lacivertliler, Göztepe ile oynadığı son 11 lig maçında sadece 1 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5 tanesini kazanırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. 1 mücadele ise Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake maçta forma giyemeyecek. PFDK tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza alan Archie Brown da maç kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: DHA
İsmail KartalGalatasarayFenerbahçeDirk KuytSporSon Dakika

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