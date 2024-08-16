Fenerbahçe, Göztepe maçı için İzmir\'e geldi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Sarı-lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe kafilesi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
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