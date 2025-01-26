Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Geçti

Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek (Dk. 46 Kostic), Oğuz Aydın (Dk. 90+3 Osayi-Samuel), Fred, Amrabat, Szymanski (Dk. 90+2 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 46 Saint-Maximin), En-Nesyri (Dk. 88 Carlos), Dzeko
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen (Dk. 86 Nazım Sangare), Dennis (Dk. 79 Ahmet Ildız), Miroshi, Djalma Silva (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 79 Matsuki), Juan (Dk. 77 Emerson), Romulo
Goller: Dk. 25 Juan, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 46 ve 53 En-Nesyri, Dk. 55 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Miroshi, Dk. 50 Dennis (Göztepe), Dk. 45+4 En-Nesyri ve Salvatore Foti (Teknik Sorumlu), Dk. 69 Kostic, Dk. 90 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi.
46. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin'in ceza sahasına gönderdiği ortada Göztepeli iki savunmacıdan seken top, arka direkteki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, kale sahası önü sağ çaprazından sert vuruşla kalecinin altından topu filelere gönderdi: 1-1.
53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan kazanılan korneri Kostic kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, kaleci Lis'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1.
55. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası sağ çizgisinden direkt kaleye gönderdiği şutla fileleri havalandırmayı başardı: 3-1.
73. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Szymanski ortaladı. Bu pozisyonda penaltı noktasına yakın bölgeden Dzeko kafayı vurdu, kaleci Lis son anda topu kornere tokatladı.
82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan serbest vuruşta Djiku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topu Romulo kaleye doğru gönderdi. Yerden seken topu yakın mesafeden Miroshi kafayla filelere yolladı: 3-2.
84. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan yapılan ortada ceza sahası içindeki Romulo, topu kafayla Heliton'a indirdi. Bu futbolcunun röveşatasında, kaleci İrfan Can Eğribayat son anda uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Geçti - Son Dakika
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