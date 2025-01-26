Fenerbahçe, Göztepe\'yi 3-2 ile geçerek 4. galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Youssef En-Nesyri (2), Oğuz Aydın'dan geldi. Kanarya, ligin 17. haftasında berabere kaldığı Eyüpspor maçı sonrası sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe karşılaşmalarını kazandı. Fenerbahçe, aldığı galibiyetle puanını 48'e yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Sarı-lacivertliler gelecek hafta 2 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Oyuncu değişikliği maçı çevirdi

Müsabakanın ilk yarısında etkisiz bir performans gösteren ve soyunma odasına 1-0 geride giren Fenerbahçe'de 46. dakikada iki değişiklik yapıldı. 3'lü savunmayla başlayan dizilişte 4-4-2'ye geçilirken, Yusuf Akçiçek ve Dusan Tadic'in yerine Filip Kostic ile Allan Saint-Maximin oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertliler bu değişikliğin meyvesini de kısa sürede aldı. 46. dakikada Youssef En-Nesyri ile beraberliği sağlayan Kanarya, 6 dakika sonra Faslı golcünün 2. golüyle öne geçti. Müsabakanın 55. dakikasında ise Oğuz Aydın farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. - İSTANBUL