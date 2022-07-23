Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı

23.07.2022 14:44

Fenerbahçe aradığı stoperi sonunda buldu. Sarı lacivertli ekip Flamengo forması giyen 1.96 boyundaki Gustovo Henrique ile anlaşma sağladı. Oyuncunun bonservisi için 2.5 milyon euro ödenecek.

Kim Min Jae'nin ayrılığı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertli ekip aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı.

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Brezilya'daki O Dia Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin menajeriyle önceki gün video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce Flamengo'yı çalıştıran Jorge Jesus'un da yakından tanıdığı Henrique'nin maaşı ve sözleşme süresi konusunda ortak noktada buluşulduğu bildirildi.

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2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı lacivertli ekip,sözleşmesi 2023 Aralık ayında sona erecek tecrübeli stoper için 2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı vurgulandı. Brezilya ekibinin, birkaç gün içinde bu teklife olumlu ya da olumsuz dönüş yapacağı aktarıldı. 1.96 boyundaki tecrübeli oyuncu geçen sezon 37 maçta görev yaptı ve 3 gol kaydetti. Santos'da yetişen futbolcu 2019 sezonunun sonunda Flamengo kadrosuna dahil olmuştu.

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