FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı.
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin'in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.
Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Helin Kayıkçı'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Helin Kayıkçı'yı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?