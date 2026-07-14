FENERBAHÇE Basketbol Takımı, Litvanyalı guard Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, BC Rytas forması giyen 27 yaşındaki Litvanyalı guard Ignas Sargiunas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını sanal medya hesaplarından duyurdu.
1.94 metre boyundaki guard için açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp şu ifadelere yer verdi: "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Ignas Sargiunas'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ignas Sargiunas'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?