Fenerbahçe ile Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için karşı karşıya geldi! Fener yaptığı yüksek teklifle bir adım önde - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için karşı karşıya geldi! Fener yaptığı yüksek teklifle bir adım önde

30.05.2022 12:28

Bu sezon İttifak Holding Konyaspor'un elde ettiği başarıda aslan paya sahip isimlerden olan Abdülkerim Bardakçı, transferin gözdesi oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakın markajına giren 27 yaşındaki savunmacının transferinde kulübüne 5 milyon euro öneren sarı-lacivertlilerin imza attırmaya daha yakın olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun flaş takımlarından İttifak Holding Konyaspor'un yerli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Siyah-beyazlıların Abdülkerim'in bonservisi için Konyaspor'a Salih Uçan artı 2.6 milyon euro teklif ettiği buna karşın 5 milyon euro öneren sarı-lacivertlilerin transferi bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Konyaspor yönetiminden izin alarak tecrübeli stoperle de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

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Abdülkerim Bardakçı

KONYASPOR: BİZ ABDÜLKERİM'DEN ÇOK MEMNUNUZ

Yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri konuyla ilgili olarak, "Biz Abdülkerim'den çok memnunuz. Gerek başarılı performansı ve gerekse Türk olması değerini artırıyor. Ayrıca gelişime açık bir oyuncu. Biz kendisinin takımda kalmasını çok istesek de belli bir seviyeden sonra bir Anadolu kulübünün böyle değer kazanan oyuncuyu tutabilmesi çok zor" dedi.

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

1.85 metre boyundaki savunmacı bu sezon Süper Lig'de takımının zirve yarışında olmasında büyük bir rol oynarken33 maçta görev yaptı, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Abdülkerim Bardakçı kariyerinde Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giydi.

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İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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