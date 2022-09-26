Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi

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Başarılı futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi.

"GÜZEL KIZIMIZ ELA"

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından mutlu haberi sevenleriyle paylaştı. Ela adını verdiği kızının fotoğrafını paylaşan Özil, "Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notunu düştü. Ünlü futbolcunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.