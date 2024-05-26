Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King'in attığı gollerle Fenerbahçe farklı bir galibiyet elde etti.

26.05.2024 21:04
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı kale önüne çevirdi. Serdar Dursun'un kale önünden şutunda meşin yuvarlak direkten döndü ardından savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta ceza yayının gerisinde Ali Yaşar'ın sert vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada sol taraftan topla hareketlenen Osayi-Samuel, Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Joshua King'in kontrol edemediği top ayağından açılarak Okan Erdoğan'ın önüne düştü. Okan'ın ters dokunuşunda önde yakalanan kaleci Mücahit'i de geçen topa hareketlenen Serdar Dursun meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 5-0

78. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tadic'in vuruşunda kaleci Mücahit meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında sol çaprazda topu önünde bulan King'in vuruşunu çizgi üzerinden savunma uzaklaştırdı. Tekrar topu önünde bulan King'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Furkan Onur Akyüz dk. 89), Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 73), Rodrigo Becao (Leonardo Bonucci dk. 64), Çağlar Söyüncü (Yusuf Akçiçek dk. 89), Ferdi Kadıoğlu, Joshua King, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Serdar Dursun, Edin Dzeko (Miha Zajc dk. 46)

Yedekler: İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Muhammet İmre, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

İstanbulspor: Mücahit Serbest, David Sambissa, Baran Vardar (Emir Mustafa Vuruşaner dk. 86), Okan Erdoğan, Racine Coly (Tunahan Şamdanlı dk. 75), Ali Yaşar, Vefa Temel, Modestas Vorobjovas, Jackson (Eren Arda Şen dk. 86), Özcan Şahan, Mendy Mamadou (Demir Mermerci dk. 86)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Emin Yakup Oktay, Emrehan Gedikli, Junior Traore

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Edin Dzeko (dk. 8 pen.), Sebastian Szymanski (dk. 15), Dusan Tadic (dk. 36), Bright Osayi-Samuel (dk. 66), Serdar Dursun (dk. 76), Joshua King (dk. 78) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fred, Leonardo Bonucci (Fenerbahçe), Okan Erdoğan (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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