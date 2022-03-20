Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, maça iyi hazırlandıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Geçen sezon Konyaspor'da çalıştığını ve oyuncuların çoğunu tanıdığını vurgulayan Kartal, "Çok fazla pozisyon ürettik ama iyi oynarken beklemediğimiz bir gol yedik. Devreye mağlup girdik. Soyunma odasında toplantıda futbolcularımıza iyi olan taraf olduğumuzu, tempo artırmamız gerektiğini söyledim. Oyuncularımın da hep birlikte bana bir geri dönüşü oldu, karakterli bir takımız. Bizi desteklemeye gelen taraftarların mutlu olmaları bizi daha çok mutlu ediyor. Taraftarlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı, karakterli oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum." diye konuştu.

Taraftarların beklentisinin farkında olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Oyuncularımızı sürekli motive etmeye çalışıyoruz. Hayatımızın büyük bölümünü ekibimle Samandıra'da geçiriyoruz. Ortaya konan futbol, mücadele şu an iyi ama tam istediğim gibi değil. Düzeltmemiz gereken konular var. Tabi bu hemen birden olmuyor, zamanla yarışıyoruz. Geldiğimiz nokta fena bir nokta değil. Çok büyütmeye de gerek yok. Güzel enerjiyle maçlara çıkıyoruz. Galibiyetler ve iyi oyun oyuncuların öz güvenini artırdı. Bu mücadele gücümüzden vazgeçmeyeceğiz. Kalan 8 maçta bu tempoyla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum."

Taçtan gol yedikleri pozisyonda bir oyuncularının yerde yattığını dile getiren Kartal, bu seviyede böyle goller yememeleri gerektiğini ifade etti.

Kartal, kamuoyunda çıkan yeni teknik direktör haberleri için kırgın olmadığını da ifade ederek sözlerini tamamladı.