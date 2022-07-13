Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

13.07.2022 23:47
Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Joshua King'in imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

Sağlık kontrolünden geçti

Joshua King, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Joshua King; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Norveçli futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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