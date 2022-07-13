İlk olarak kan tetkikleri yapılan Joshua King; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Açıklamada, "Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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