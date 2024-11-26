Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe Opet, Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımını konuk ediyor. Maç 19.00'da başlayacak.

26.11.2024 09:46
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçı da kazanan Fenerbahçe, lider olarak ikinci tura yükselmeyi garantiledi. 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan KGHM BC Polkowice ise 3. sırada bulunuyor.

Bu sezon yeni formatla oynanan organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alıyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, adlarını ikinci tura yazdıracak. Son sırada yer alanlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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