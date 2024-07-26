Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Tina Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Tina Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, daha önce de formasını giyen ABD'li oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Charles'ın daha önceki başarılarına atıfta bulunularak, ona tekrar hoş geldin denildi ve başarılar dileyen ifadeler kullanıldı.

26.07.2024 16:58
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, formasını daha önce de giyen ABD'li Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2014-15 sezonunda da Çubuklu formamızı başarıyla terleten, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Amerikalı uzun oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada, " Tina Charles'a 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Tina Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

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