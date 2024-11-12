Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Macaristan'da

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ekibi Vasas Obuda'ya konuk olacak.
ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Rumen hakem Tudor Pop yönetecek.
Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi 3-0 yenmişti.
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