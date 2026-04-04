Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Ligi'nde Şampiyon!

FENERBAHÇE Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli oyuncular büyük sevinç yaşarken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Mutlu olduklarını dile getiren Saran, oyuncularla da gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca başkan Saran, sarı-kırmızılı taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.