Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak

23.03.2022 21:50
Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak

Tarihinde 8. kez, üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague 4'lü finalinde yer almaya hak kazanan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak Kadınlar EuroLeague Final Four maçlarına ev sahipliği yapacak.

Tarihinde 8. kez, üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague 4'lü finalinde yer almaya hak kazanan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak Kadınlar EuroLeague Final Four maçlarına ev sahipliği yapacak.

FIBA, Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunun İstanbul'da, sarı-lacivertli kulübün ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenmesine karar verilen Final Four maçları 8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Yarı finalde 8 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag takımıyla; İspanyol Perfumerias Avenida ise Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

Kadınlar EuroLeague'de 2021-2022 sezonu şampiyonu ise 10 Nisan Pazar günü oynanacak final maçıyla belli olacak. - İSTANBUL

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Fenerbahçe, Euroleague, basketbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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