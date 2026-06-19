Fenerbahçe Kaptanı Melih: Sezonu 3 kupa ile tamamladık - Son Dakika
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Fenerbahçe Kaptanı Melih: Sezonu 3 kupa ile tamamladık

19.06.2026 23:52
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Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından konuştu.

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, final serisinde karşılaştıkları Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Uzun ve zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupa ve Final Four ile bitirdik. Geçtiğimiz sezon Euroleague'i de alarak tarih yazmıştık. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Kupa töreni sonrası sarı-lacivertlilerde kaptan Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Melih, "Uzun ve zorlu bir sezon ama sonunda 3 kupa ve Final Four ile bitirdik. Geçtiğimiz sezon Euroleague'i de alarak tarih yazmıştık. Bu sene olmadı ama bence muhteşem bir sezondu. Burada Beşiktaş'ı bir kere daha tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Sonuna kadar bırakmadılar. Onları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Biz de mutluyuz, artık önümüzde güzel bir yaz sezonu var. Dinleneceğiz tatil yapacağız. Bu takım bu sezon gösterdiği performanstan, başarıdan dolayı bunu hak etti. Bir kere daha tarih yazdık. Tüm taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. Aziz başkanımız geldi ona da armağan olsun. Sadettin başkan ve Cem abiye (Ciritci) teşekkür ediyoruz. Herkesin bizde emekleri çok. Güzel bir aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

"Tüm taraftarlarımıza kupa armağan olsun"

Fransız oyuncu Nando de Colo'nun performansına dikkat çeken 36 yaşındaki basketbolcu, "Nando'ya da altını çizmek lazım. Müthiş bir kariyer, müthiş bir insan. Onunla oynadığım için bir kere daha mutluyum. Tüm taraftarımıza kupa armağan olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kaptanı Melih: Sezonu 3 kupa ile tamamladık - Son Dakika

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