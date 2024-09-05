Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman sahada kuvvet, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL