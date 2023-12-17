Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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