Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

01.04.2022 14:56
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Bu antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.KAMP KADROSU BELLİ OLDUÖte yandan Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu da netleşti. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai yer alırken; daha önce kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Mesut Özil ve Ozan Tufan yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu;Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Serdar Aziz, Filip Novak, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Bright Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.


- Szalai
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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