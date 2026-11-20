Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı hazırlığını Emre Belözoğlu yönetiminde bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde yaptı. Emre Belözoğlu yönetimindeki çalışma taktiksel ve bireysel bölümlerle sona ererken sarı-lacivertliler yarın saat 19.00'da sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Kocaelispor'a konuk olacak.
Kaynak: DHA
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