Fenerbahçe kongresinde Alkun, 2 yılda 79 milyon euro faiz yüküne dikkat çekti - Son Dakika
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Fenerbahçe kongresinde Alkun, 2 yılda 79 milyon euro faiz yüküne dikkat çekti

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Fenerbahçe kongresinde Alkun, 2 yılda 79 milyon euro faiz yüküne dikkat çekti
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Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski yönetim kurulu üyesi İlker Alkun, 2 yıl görev yapan yönetime son 27 yılın faturasının kesilmesine itiraz etti. Alkun, 2 yılda bırakılan 79 milyon euroluk faiz yükünü ve borcun 25 yıllık döngüyle kartopu gibi büyüdüğünü anlattı.

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, 2 yılda kendilerine bırakılan faiz yükünün 79 milyon euro olduğunu belirterek, "Bu gelirleri elde ettiğimizde derhal bu faiz yükünden kurtulmamız lazım dedik. Bankalar anlaşmasını kapatmayabilirdik. Ama 25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi? 25 yıllık gelen döngüyle bu borç kar topu gibi büyüyor" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Sadettin Saran yönetimine eleştiride bulunması sonrası önceki dönem yönetim kurulu üyesi İlker Alkun, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde borç yükü altına girdiklerini vurgulayan Alkun, "Başkanımız burada gelip, 9 ay görev yapmış yönetime, bizden önceki yönetimlerin sorumluluğu yokmuş gibi, 20 sene Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euroya teslim aldığı borcun 612 milyon euroya ulaşmasında hiç sorumluluk yokmuş gibi algı yönetimi yapılıyor. Sanki bunların hiçbirinde bu 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi, bizden önceki yönetim sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bulunmuş Sadettin Saran ve ekibi, 'Vurun abalıya, yıkalım bunların üstüne, hepimiz aklanalım' tarzında algı yönetiliyor. Bizden önceki süreçte 20 yılda 612 milyon euro borç var. Hala borç aynı yerinde sayıyor. Buradan çıkıp 'Senin bu arkadaşın bu parayı yedi' diyeceksiniz, mahkemeler burada. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip yönetime geldik. Sizin 9 bin imza topladığınız dönemde biz gelip aday olduk, Ali Koç'a karşı kazandık. Siz, Ali Koç'a karşı iki kez kaybettiniz. Bazı gerçekleri karıştırıyorsunuz. Adını bilmediğimiz oyuncuların taksitleri bizim önümüze konuldu. 2 yılda sadece bize bırakılan faiz yükü 79 milyon euroydu. Bu gelirleri elde ettiğimizde derhal bu faiz yükünden kurtulmamız lazım dedik. Bankalar anlaşmasını kapatmayabilirdik. Ama 25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi? 25 yıllık gelen döngüyle bu borç kar topu gibi büyüyor" diye konuştu.

"2 yıllığına göreve gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın"

İddialara da yanıt veren Alkun, "Fenerbahçe'nin gelirlerini kırdırdınız, temlik ettirdiniz diyor. 'Harcadınız, yediniz' diyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde ilk kez yapılan bir durum değil. Geçmiş yönetimlerde defalarca yapıldı. Aziz Bey ve yönetimi zamanında ciddi bir matematik yapıp, bunu kullanmıştır, biz de aynısını yaptık. Son 27 yılda oluşan borç yükünü Fenerbahçe'nin kendi gelirleriyle 4 milyar lira bankalara borç kapatıldı. Bugün ortada belki 750 milyon euro borç var. Başkan '690 milyon euro para harcadınız' diyor. Böyle bir para hareketi yok. Önemli kararların alınacağı bir kongredeyiz. Kante'yle ilgili bize yetki verilmişti. Ertan Torunoğulları, Kante'yi satmak için gerekeni yaptı, Oğuz Çetin bir kez telefona çıkmadı. Bugün siz Kante'yi satamazsınız. 8 aylık dönemde pozisyon aldık. Devre arasında 4 transferimiz var. Bu süreçte harcanan paralar ortada. Bugün ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, Aziz Yıldırım ve yönetiminin her zaman yanında olacağız. Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim, transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım? 2 yıllığına göreve geldik ama süremizi tamamlayamadık. Biz buraya kavga etmeye gelmedik, cevap hakkımızı kullanmaya geldik. 27 sene biz yönetmedik. Bu yönetimin bütün doğru organizasyonlarda yanındayız. 2 yıllığına göreve gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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