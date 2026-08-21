Fenerbahçe Konyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Konyaspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe Konyaspor\'u Ağırlıyor
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Fenerbahçe, Konyaspor ile ligdeki ilk galibiyetini almak için sahasında mücadele edecek.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maça ligdeki ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 22 Ağustos Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Bilal Gölen üstlenecek.

LİGDEKİ 51'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 50 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 38 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, yeşil-beyazlılar, 8 kez üstünlük kurdu. 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 131 gol atarken, Konyaspor 52 gol kaydetti.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDEKİ İLK GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maça ilk 3 puanını almak için çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE, KONYASPOR'A LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a karşı ligde oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe bu maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Öte yandan Fenerbahçe, yeşil-beyazlı ekibe karşı son mağlubiyetini ise 2022 yılında 1-0'lık skorla almıştı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Konyaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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