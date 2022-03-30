Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, KKTC'de Açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, KKTC'de Açıklaması

30.03.2022 21:04
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, KKTC'de Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen panele katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen panele katıldı.

Fenerbahçe taraftarı üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Koç, "Taraftarlık iyi günde de kötü günde de takımı sonuna kadar desteklemek olmalıdır." diye konuştu.

"İyi günde sevmek kolaydır." diyen Koç, "Kötü günde de kayıtsız şartsız Fenerbahçe'nin arkasında olduğunuzu gösterdiniz. Son sezonlarda yaşadığımız olumsuzluklarda en çok üzüldüğüm konu, üzüntümüz ve mahcubiyetimiz, sizin gibi durum ne olursa olsun kulübü destekleyip de arzuladığımız mutluluğu yakalayamayan gençler, çocuklar. Fakat taraftarlık öyle olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarlarının iç saha maçlarında hakemi ve rakibi baskı altına alamadığını söyleyen Ali Koç şunları aktardı:

"Taraftar profili biraz değişti. Bazı şeyleri takdir edebilirim ama tasvip edemiyorum. Biz başka statlara, bilhassa ana rakiplerimize gittiğimizde orada eskiden bizde olduğu gibi homojen bir yaklaşım var. Top bizdeyken resmen stat üstümüze çöküyor. Futbolcuların birbiriyle konuşamayacağı kadar gürültü oluyor. Hakemin aleyhte kararlarında hakemi baskı altına alıyorlar. Top onlardayken de tek ses takımlarını destekliyorlar. Bizde ise bir kakofoni var. Her tribün başka telden çalıyor. Top rakipteyken stat rakibin üstüne çökmüyor, hakem kararlarına tek tük tepki veriliyor. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun eski halimize, fabrika ayarlarımıza, eski DNA'mıza dönmemiz lazım."

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Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Üniversite, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, KKTC'de Açıklaması - Son Dakika


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