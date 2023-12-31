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Fenerbahçe Kulübü'nden Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Fenerbahçe Kulübü'nden Yeni Yıl Mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız 2023'ü geride bırakırken, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar; 2024 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Savaşların son bulduğu, çocukların ve masum insanların ölmediği bir dünya dileğiyle...

Fenerbahçe Kulübü\'nden Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 20:25,
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Fenerbahçe Kulübü, yeni yıl mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığımız 2023'ü geride bırakırken, yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar; 2024 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Savaşların son bulduğu, çocukların ve masum insanların ölmediği bir dünya dileğiyle..."

Kaynak: AA
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