Fenerbahçe'den tezahürat açıklaması

Fenerbahçe 'den "Putin" tezahüratı açıklaması: "Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz."

Fenerbahçe'den 'Putin' tezahüratı açıklaması: 'Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak...

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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