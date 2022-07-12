Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul 'a gelecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe: 'Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır' - Son Dakika

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