Fenerbahçe, Leiria\'yı 2-0 Geçti

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki ikinci hazırlık maçında UD Leiria'yı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında Portekiz 2. Lig ekibi UD Leiria ile Estadio Municipal de Albufeira'da karşılaştı. İlk yarıda Szymanski ve Cengiz Ünder ile yakaladığı fırsatlarda kaleciyi geçemeyen Fenerbahçe, ilk golünü 56. dakikada buldu. Oğuz Aydın'ın ortasında rakip takım oyuncusu Jose Vitor topu kendi ağlarına gönderdi. Kapanışı ise 90+3. dakikada Cenk Tosun'un asistinde İrfan Can Kahveci yaptı ve mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçında 23 Temmuz Çarşamba günü Al-Ittihad Club ile karşılaşacak. - İSTANBUL