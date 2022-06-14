Lincoln Henrique imzayı attı

Yeni sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus 'u getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli takım, dün akşam saatlerine transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul 'a getirdiği 23 yaşındaki Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçe'nin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'ninenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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